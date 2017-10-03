Свободный, Амурская область, 3 октября, 2017, 03:59 — ИА Регнум. В августе 2017 года президент РФ дал старт началу строительства гигантского газоперерабатывающего завода в городе Свободный, это стало важным этапом в развитии Дальнего Востока. Каковы стратегические перспективы газоперерабатывающего направления и какова связь этой стройки с проектом «Сила Сибири», рассказывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Rushydro.ru Зейское водохранилище

Город Свободный, стоящий на притоке Амура реке Зее, становится важнейшим узлом, который должен связать в будущем не только газовую поставку из России в Китай, но и послужить примером действительно крупномасштабного стратегического прорыва в использовании природных богатств Сибири. Проект газопереработки, предназначенный для производства из сибирского газа более тяжелых фракций и выделения и сбора более легкого инертного гелия, не только улучшит качество поставляемого топлива китайским партнерам, но и даст в распоряжение России сотни тысяч и миллионы тонн ценных газовых фракций, которые могут быть использованы в своей индустрии или принести крупную прибыль на мировом рынке.

Исходным же сырьем для завода станет газ, собранный с сибирских месторождений для газопровода, поставляющего газ в Китай. Рост города Свободный под запланированные потребности завода будет обеспечен электроэнергией местных ГЭС. А возможным оптимальным решением станет завершение каскада ГЭС на реке Зее — амбициозного проекта, ждущего своего воплощения еще с советских времен.

Как проект освоения сибирского газа локомотивом потянет за собой и другие отрасли хозяйства Сибири, читайте в статье: Газовые перспективы Дальнего Востока

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