Ярославль, 2 октября, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Сотрудники инспекции административно-технического надзора Ярославской области не принимают во внимания фотодоказательства парковок автомобилей в незаконных местах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Группа ВКонтакте Неравнодушный Ярославль Это фото доказательством нарушения не является

Ярославцы жалуются, что высылают в контролирующие органы фотографии, на которых зафиксированы припаркованные на газонах машины, однако сотрудники инспекции административно-технического надзора затем присылают отписки: мол, спустя определенное время выехали на место, факты не подтвердились. И действительно, какой нарушитель будет сутками держать свой автомобиль на газоне, дожидаясь проверяющих? В связи с этим ярославцы недоумевают: неужели фотографии, где зафиксированы время, дата, номера нарушителя, уже ничего не значат?

«В кодексе об административных правонарушения прописана процедура составления акта о правонарушении. Этот документ должно составить должностное лицо инспекции. Соответственно, фотография должна быть сделана именно им. Поэтому фотографии, которые нам прислали граждане, никаких доказательств правонарушения не дают. Можно присылать сообщение и без снимков, достаточно адреса. Мы все равно выедем на место и проверим. Но если в момент проверки незаконной парковки не будет отмечено, то и фотография, которая была сделана ранее, ничего нам не даст», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника инспекции административно-технического надзора Ярославской области Валерий Емельянов.

В инспекции сообщили, что каждую неделю они получают около 30 жалоб на парковку в незаконных местах.