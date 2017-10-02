Москва, 2 октября, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Роскомнадзор внёс в Единый реестр 21 сайт с детскими онлайн-тотализаторами. Об этом говорится на сайте ведомства.

Lars Plougmann Ребёнок за компьютером

«По предписанию Федеральной налоговой службы в Единый реестр внесен 21 сайт владельцев онлайн-тотализаторов, на которых реализована возможность принять участие в азартной игре, а именно сделать ставку с использованием денежных средств», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что все сайты посвящены компьютерной игре «Counter-Strike: Global Offensive», в которой предоставляется возможность покупки внутриигровых предметов.

На этих сайтах пользователи могут игровые предметы через ставки. По заключению Роскомнадзора, такие сайты являются аналогами интернет-казино, предназначенными для молодой интернет-аудитории.

Сообщается, что семь страниц сайтов были заблокированы операторами связи, четыре исключены из реестра в связи с удалением запрещенной информации. Владельцам оставшихся десяти сайтов направлены уведомления, в которых требуется ограничить доступ к запрещённой информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор обяжет сервисы мгновенной передачи зарегистрироваться у сотовых операторов.