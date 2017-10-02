Москва, 2 октября, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Новые правила для храмов относительно пожарной безопасности принял 28 сентября премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба правительства России.

Svavva.ru Каждение

Согласно постановлению, в правила противопожарного режима в России добавят раздел, регулирующий пожарную безопасность в «объектах религиозного назначения». Новый раздел указывает, что помещение для священников должно иметь как минимум один огнетушитель.

Также отмечается, что в храмах ежедневно должны проверяться эвакуационные выходы. Новые требования также описывают правила обращения с кадилами и свечами. Так, разожженные кадила можно ставить только на негорючее основание и только в специально отведенном месте.

«Расстояние от места установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее 0,5 м», — говорится в документе.

Кроме того, разливать горючие жидкости в лампады и светильники можно только из закрытых небьющихся емкостей, а сами светильники необходимо устанавливать так, чтобы они не могли опрокинуться. Постановлением также запрещается устанавливать вешалки для одежды прихожан в непосредственной близости от светильников. Подчеркивается, что утвержденный Медведевым документ был согласован с Межрелигиозным советом России. Он направлен на обеспечение пожарной безопасности при эксплуатации объектов религиозного назначения различных конфессий.