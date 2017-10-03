Новосибирск, 3 октября, 2017, 04:00 — ИА Регнум. Власти Новосибирска готовятся к сдаче первого этапа масштабной реконструкции Михайловской набережной. Об этом на своей странице в социальной сети в Facebook сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Анна Терешкова. Она подчеркнула, что к данному моменту полностью очищен парапет. Муниципальные власти планируют открыть набережную после первого этапа реконструкции 15 октября 2017 года. Корреспондент ИА REGNUM решил проверить, в каком состоянии находится одно из посещаемых мест Новосибирска за две недели до открытия.

Анна Алябьева ИА REGNUM Михайловская набережная

Анна Алябьева ИА REGNUM Михайловская набережная

То, что набережную ремонтируют или реконструируют, становится понятно ещё на входе в парк «Городское начало». Здесь рабочие укладывают или перекладывают брусчатку — выяснить это корреспонденту ИА REGNUM не удалось, рабочие отказались комментировать, почему работа происходит в столь хаотичном порядке.

Анна Алябьева ИА REGNUM Михайловская набережная

Сама набережная пока что со всех сторон закрыта бетонными блоками и металлической решёткой, хотя никаких запретительных знаков нет, и некоторые особо нетерпеливые горожане и гости города всё же прогуливаются здесь.

Анна Алябьева ИА REGNUM Михайловская набережная

То, что работы ведутся, заметно невооруженным глазом. Рабочих здесь много, впрочем, как и отходов от их деятельности и жизнедеятельности: временные постройки для рабочих, строительный мусор, техника.

Анна Алябьева ИА REGNUM Михайловская набережная

Однако и преображение самой Михайловской набережной тоже уже заметно. Из нового корреспондент ИА REGNUM приметил оборудованную площадку для катания велосипедистов, роллеров и скейтбордистов. Появилась отдельная дорожка для тех, кто передвигается на колесах. Посажены деревья.

Анна Алябьева ИА REGNUM Михайловская набережная

В целом сегодня набережная выглядит привлекательно, а если сравнить её с тем, что было, то даже весьма привлекательно. И пристойно — исчезли надписи с парапета, которые не всегда были приличными.

Анна Алябьева ИА REGNUM Михайловская набережная

Напомним, что Михайловская набережная вошла в число объектов, финансирование благоустройства которых производится в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

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В текущем году Новосибирск получил 140 млн рублей из федерального бюджета на реализацию первого этапа её реконструкции. Всего же для благоустройства набережной необходимо более 300 млн рублей. И власти планируют принять дальнейшее участие в федеральной программе и постараться привлечь инвесторов.

«Это действительно только первый этап, точнее, первый этап первого этапа, поскольку перспективные планы набережной предусматривали её развитие от Дмитровского моста до р. Иня. Понятно, что это будет очень не скоро (если будет вообще), но для первого шага то, что сделано, это очень хорошо. Конечно, всё ещё должно обрасти неотъемлемыми деталями (свет, скамейки, урны, туалеты, видеонаблюдение). Нужны цивилизованные спуски к воде. Хотелось бы использовать зону у самой кромки берега, под набережной. Опасения вызывают высаженные деревца. Как бы они у нас зимой не оказались «срезанными» снегоуборочной техникой. Их надо огородить высокой красивой решеткой. Надеюсь, в целом Михайловская набережная будет популярным прогулочным местом и затраты на её обустройство оправдаются» — высказал своё мнение относительно реконструкции сотрудник музея Новосибирска, краевед Константин Голодяев.

На втором этапе благоустройства набережной, которое будет проходить в рамках программы 2018−2021 годов, планируется завершить реконструкцию, общая протяженность обновленной территории составит 1,4 км.

Анна Алябьева ИА REGNUM Михайловская набережная

Подрядчиком первого этапа реконструкции территории является компания «Перлит-Строй», которая была признана победителем конкурса и к работам приступила с 31 июля 2017 года.

В то же время «НГС.Новости» приметили один интересный факт — руководящую должность в компании «Перлит-Строй» занимает бывший советник губернатора по спорту Александр Солодкин — старший.

Анна Алябьева ИА REGNUM Михайловская набережная

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В феврале 2010 года Александр Солодкин — старший и его сын Александр Солодкин — младший (бывший вице-мэр Новосибирска) были задержаны по подозрению в совершении тяжких преступлений. В 2015 году суд признал их виновными в участии в организованном преступном сообществе (ОПС) Александра Трунова и ряде других эпизодов преступлений, совершенных в конце 90-х начале 2000-х годов.

Экс-советник губернатора по спорту получил наказание в виде шести лет колонии общего режима и штраф за ущерб областному бюджету — 1,2 млн рублей. В июне 2016 года Александр Солодкин — старший вышел на свободу. Александр Солодкин — младший в том же 2016 году подавал ходатайство об УДО, но суд отклонил прошение. В мае 2017 года Солодкин снова обратился в суд, и 14 июня его прошение было удовлетворено.

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Анна Алябьева ИА REGNUM Михайловская набережная

Напомним, работы по реконструкции Михайловской набережной начались с 31 июля. В рамках работ по благоустройству было запланировано отремонтировать лестничные сходы, нижний променад, провести работы по электроснабжению, освещению, установке ливневой канализации, восстановлению газонов и установке парковой мебели.