Санкт-Петербург, 2 октября, 2017, 15:15 — ИА Регнум. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга сегодня, 2 октября, вынес обвинительный приговор бывшему оперуполномоченному 16-го отдела полиции Василеостровского УМВД России Сергею Кулакову. Как установлено судом, сотрудник российской полиции скрыл факт наличия у него гражданства США, а также совершил преступное превышение должностных полномочий. Кулаков был взят под стражу в зале суда, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

(сс) succo Суд

Как установили следователи СКР, Кулаков, являясь гражданином РФ, 30 апреля 2006 года выехал в США, где получил гражданство Соединённых Штатов и соответствующие документы. Вернувшись в 2010 году на постоянное жительство в Россию, Кулаков был принят на службу в органы внутренних дел РФ, скрыв свое второе гражданство, чем совершил преступление, предусмотренное статьей 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства»).

За это деяние Кулаков, дослужившийся до звания подполковника полиции, приговорен к штрафу в 10 000 рублей.

Второе инкриминируемое ему преступление было совершено уже в ходе службы в полиции Петербурга. Как установлено следствием и судом, Кулаков склонил потерпевшую к участию в оперативном эксперименте, не имея на то законных оснований, что повлекло тяжкие последствия — потерпевшая была привлечена к уголовной ответственности.

За преступление, предусмотренное пунктом «в» части 3 статьи 286 («превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»), суд приговорил Кулакова к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с запретом на два года занимать должности на госслужбе.

Как сообщали ранее СМИ, в 2016 году в социальных сетях были обнаружены фотографии, на которых человек, напоминающий Кулакова, позирует в военной форме спецназа США. Появилась информация о проверке подполковника Кулакова на полиграфе. Сотрудники ФСБ пытались установить, не является ли подполковник МВД России капралом десантной бригады разведки США. По данным прессы, информация о том, что Кулаков служил в элитном подразделении американской армии, подтвердилась.

5 октября 2016 года Сергей Кулаков был уволен из органов МВД России после проведения служебной проверки.

В сентябре 2016 года источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Интерфакс», что Кулаков не просто служил в армии США, но и принимал участие в боевых действиях на стороне этого государства. В то же время, по данным источника, оснований считать, что Кулаков устроился в российскую полицию, чтобы наносить ущерб безопасности РФ, нет.