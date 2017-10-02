Пекин, 2 октября, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Китайская оборонная корпорация North Industries Group провела испытания устройства, способного генерировать терагерцовое излучение с беспрецедентной мощностью. Испытания новейшего радара прошли на военном исследовательском объекте в китайской провинции Сычуань.

Радар

Как отмечают эксперты, радар способен засечь самые современные стелс-истребители, в том числе американские F-22 и F-35. Устройство может быть размещено на самолетах воздушной разведки и низкоорбитальных спутниках, пишет «Сина синьвэнь».

Ранее попытки реализовать военное применения для технологии Т-излучения были ограничены малой производительностью терагерцовых генераторов. Однако китайским специалистам удалось обойти это ограничение.

Подробные характеристики радара пока не раскрываются. В оборонном ведомстве КНР не прокомментировали испытание нового оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, официальный представитель министерства национальной обороны КНР У Цянь в ходе очередной пресс-конференции в Пекине подтвердил информацию об официальном принятии на вооружение новейшего китайского истребителя J-20.