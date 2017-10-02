Нижний Новгород, 2 октября, 2017, 15:01 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде 2 октября правоохранители эвакуировали сотрудников и посетителей железнодорожного вокзала, аэропорта, нескольких правительственных корпусов в Кремле, ТЦ «Фантастика». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Репин ИА REGNUM Взволнованные пассажиры ждут окончания эвакуации

Андрей Репин ИА REGNUM Беспризорный багаж

В частности, поезда, приближающиеся к вокзалу, были остановлены на подъезде к Нижнему Новгороду в районе станции Толоконцево. Составы стояли в течение часа. Эвакуированы не только сотрудники Московского вокзала, встречающие и пассажиры, но и строители, которые ведут реконструкцию здания.

Здание оцеплено. На вокзале работали кинологи с собаками, что указывает на сообщение о возможной угрозе.

Андрей Репин ИА REGNUM Оцепление здания

В настоящее время для посадки со стороны пригородных касс начали пускать пассажиров скоростного поезда «Ласточка», следующего по маршруту Москва — Нижний Новгород.

Андрей Репин ИА REGNUM Дождавшиеся посадки на «Ласточку»

В Кремле были эвакуированы сотрудники Законодательного собрания и правительства Нижегородской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, также сегодня проводилась эвакуация в ряде школ. Источник в правоохранительных органах сообщил, что в настоящее время идет проверка по факту поступивших сообщений. Точное количество школ и зданий, в которых прошла эвакуация, будет названо только после проверок.

Андрей Репин ИА REGNUM Здание вокзала со стороны пригородных касс

Это уже вторая волна эвакуации в Нижнем Новгороде, ранее анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах поступали в середине сентября.