Ярославль, 2 октября, 2017, 14:58 — ИА Регнум. В Ярославле запретили проводить митинги в центре города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Митинг КПРФ в Ярославле у памятника Ленину

Правительство региона издало постановление, которое резко сократило число мест для митингов. По новым правилам их осталось всего 5: около сцен в парке Победы, центра «ЛАД» и «Рабочего сада», рядом с памятником В.И. Ленину в сквере «Молодежный» и на площадке у входа в здание администрации Ярославского муниципального района.

По сравнению с прошлым годом, «Гайд-парки» убраны из центра города: площадка в радиусе 20 метров от входа в ТРК «Фараон», площадь Труда в радиусе 30 метров от входа на стадион «Шинник», площадь Юности в радиусе 30 метров от входа в ТЮЗ, Красная площадь в радиусе 10 метров от памятника В.И. Ленину, площадка в радиусе 20 метров от входа в Дворец культуры им. А. М. Добрынина.

«Выборы прошли, и начата компания по закручиванию гаек. Правительство запретило митинговать в проходных местах, отправив людей на окраины. Мы в муниципалитете будем поднимать этот вопрос», — сказала корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Евгения Овод.

Главный коммунист области Александр Воробьев сказал, что об этом постановлении правительства узнал случайно, и оно было принято без лишнего шума, без консультаций с оппозицией. Коммунисты собираются поставить этот вопрос в комитете по законодательству областной Думы и пригласить членов правительства области для пояснений.