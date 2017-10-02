Тюмень, 2 октября, 2017, 20:59 — ИА Регнум. В Тюмени 1 октября состоялось открытие IV Международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс». Мероприятие продлится до 7 октября.

Фото пресс-службы фестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс» Ноль плюс печенье

В церемонии приняли участие специальные гости из разных стран. С приветственной речью выступил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Зрителям представили членов жюри в конкурсах полнометражного кино, короткометражного игрового и анимационного кино, документальных фильмов по теме «Природа и человек» и научно-популярного и просветительского кинематографа.

Фото пресс-службы фестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс» Николай Данн

Директор смотра Николай Данн отметил, что в этом году на фестивале впервые пройдет Форум по кинопедагогике и заработает детский пресс-центр.

С речью выступил постоянный участник фестиваля Алексей Малечкин, режиссер и продюсер документального кино:

«То, что фестивальные фильмы доходят до Тобольска, Ялуторовска, Ишима, — очень важно. Ведь в Москве, Санкт-Петербурге, например, документальное кино не показывают в кинотеатрах. Тюмень здесь впереди обеих столиц».

Центральным событием церемонии стало исполнение гимна фестиваля. Песня была написана специально для «Ноль Плюс» Мариной Ландой и Сергеем Васильевым, авторами песен к мультсериалу «Смешарики».

Фото пресс-службы фестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс» Зрители «Ноль Плюс»

Фестиваль проводится с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.