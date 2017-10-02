Вашингтон, 2 октября, 2017, 14:47 — ИА Регнум. Эксперты организации National Priorities Project опубликовали отчет обо всех военных операциях США, начиная с 2001 года. Выяснилось, что за 16 лет на борьбу в Афганистане, Ираке, ряде других стран, в том числе против группировки «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) Вашингтон потратил $1,7 трлн.

geralt Поток долларов

Отчет опубликован на официальном сайте организации. Отмечается, что самые крупные суммы были направлены на войну в Ираке ($821 млрд с 2003 года) и Афганистане ($785 млрд с 2001 года).

На борьбу с террористами ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) американские военные потратили «всего» $17 млрд.

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При этом создатели отчетов показали, что каждый час граждане США платят по $4 млн на продолжение войны в Афганистане.

Опубликованные военные расходы учитывают только официальные данные Пентагона, без учета расходов по секретным статьям (спецоперации ЦРУ и других разведслужб). Кроме того, в них не отражены расходы, которые правительство США за 40 лет потратит на обеспечение выплат семьям погибших военнослужащих, лечение раненых ветеранов и замену техники.

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По данным экспертов из университета Брауна, в совокупности сумма военных расходов США может превышать $5 трлн.

Ранее эксперты исследовательской службы Конгресса США предложили сравнить расходы в ходе самых крупных войн с участием американцев. Выяснилось, что во Второй мировой войне США потратили $4,1 трлн, во вьетнамской — $686 млрд, на Корейском полуострове — $320 млрд, в Первой мировой — $253 млрд.