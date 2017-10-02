Чебоксары, 2 октября, 2017, 14:24 — ИА Регнум. В Чувашии подвели предварительные итоги демографической обстановки. Как сообщили ИА REGNUM в Чувашстате, в январе-августе 2017 года рождаемость снизилась на 17,2%, смертность уменьшилась на 3,3%.

Chuvash.gks.ru Данные статистики

За восемь месяцев в республике родился 9381 ребёнок, что на 1945 (или на 17,2%) меньше по сравнению с январем-августом 2016 года. Умерли 10 540 человек — это на 360 (или на 3,3%) меньше к аналогичному прошлогоднему периоду. Число умерших превысило число родившихся на 12,4% (в январе-августе 2016 года число родившихся превысило число умерших на 3,9%).

Среди родившихся 3491 ребёнок (37,2% от общего числа родившихся живыми) были первенцами, 3910 младенцев (41,7%) — вторыми, 1486 детей (15,8%) — третьими, 494 новорожденных (5,3%) — четвертыми и более. В возрасте до года умерли 40 детей (в январе-августе 2016 года — 39), из них 16 — в результате отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде, 9 — от врождённых аномалий, пятеро — от внешних причин.

В расчёте на 1 тыс. населения рождаемость в Чувашии составила 11,4. Среди городов выше среднереспубликанского уровня рождаемость была в Чебоксарах (12,6), Канаше (12,3), Новочебоксарске (11,6). Лидером является Урмарский район (12,8%), «столичный» уровень рождаемости отмечен в Вурнарском и Янтиковском районах (12,6). Минимальная рождаемость зарегистрирована в Порецком районе (7,1) и Козловском районе (7,7).

Смертность за восемь месяцев в расчёте на 1 тыс. населения составила 12,8. Антилидерами являются Красночетайский (26,1), Алатырский (25) и Шумерлинский (23,3) районы. Минимальная смертность отмечена в Чебоксарах (8,6), Новочебоксарске (10,1) и Чебоксарском районе (10,8).

В январе-августе в Чувашии зарегистрирована миграционная убыль (-1,4 в расчёте на 1 тыс. населения). Прирост населения произошёл только в Чебоксарах (+4) и Новочебоксарске (+1,5). Наибольшая миграционная убыль отмечена в Красночетайском районе (-16,5) и Алатырском районе (-16,7).