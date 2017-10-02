Москва, 2 октября, 2017, 14:21 — ИА Регнум. Появление большого количества информации об отставках губернаторов в Российской Федерации связано с «ротационным процессом». Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил корреспонденту радиостанции «Говорит Москва».

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«Сейчас происходит ротационный процесс в губернаторском корпусе, — отметил представитель Кремля. — И естественно, это порождает вот эти самые потоки информации».

При этом Песков добавил, что далеко не вся информация по отставкам губернаторов соответствует действительности.

«Ориентируйтесь на те сообщения, которые даем мы, — отметил пресс-секретарь президента РФ. — Естественно, о принятых решениях мы проинформируем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября текущего года в Российской Федерации в отставку ушли сразу несколько глав регионов. По данным различных источников, отставки губернаторов продолжатся, уволены будут около 10 — 15 глав регионов.

Большинство политологов связывают эти кадровые решения с приближающимися губернаторскими выборами.

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