Киев, 2 октября, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Украинские власти намерены продолжать укреплять и модернизировать вооруженные силы, чтобы они полностью соответствовали стандартам НАТО. Как сообщает 2 октября пресс-служба кабинета министров Украины, об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, выступая в канадском военном колледже.

Oleinik.win Солдаты ВСУ

Она также отметила важную роль стран-союзниц в поддержке украинских реформ военного сектора.

«Партнерство и поддержка таких ценностных институтов как НАТО и Европейского Союза являются очень важными для Украины. Мы также очень ценим поддержку Канады и США, которую они продолжают оказывать… Украина готова сопротивляться агрессору. Мы гордимся нашими военными, которые защищают свою страну, ее народ и ценности», — сказала Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, борьба «за Украину и борьба за Европу — это одно и то же», поэтому сейчас речь идет о создании объединенного фронта против «гибридной тактики Кремля». В качестве примера гибридных атак чиновница назвала якобы попытку госпереворота в Черногории, «вмешательство России в дела других суверенных государств».

«Страны-члены НАТО должны создать национальные политики борьбы с вражескими «гибридными» операциями, которые происходят постоянно, не только в течение избирательного периода», — рассказала Климпуш-Цинцадзе.

В то же время оптимизм украинских чиновников относительно силы ВСУ не разделяет компания Global Firepower, которая в 2017 году разместила украинскую армию на 30 месте международного рейтинга армий мира.

Хотя еще в 2014 году Украина была на 21-м месте.

В свою очередь, начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил о завершении переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа относительно предоставления ВСУ летального вооружения.

«Мы ожидаем соответствующего решения, потому что все переговоры завершились, и соответствующие вопросы были согласованы — по перечню и типам оружия — и мы ожидаем лишь политического решения наших партнеров», — сказал Муженко 29 сентября в интервью Reuters.

Он сообщил, что уже девять украинских батальонов полностью совместимы с войсками стран НАТО. На Украине продолжают работать военные инструкторы из США, Канады, Великобритании, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши.

«Продолжается подготовка батальонов с помощью иностранных специалистов, которая началась еще в 2015 году… На сегодняшний день мы достигли соответствующей совместимости как минимум на тех девяти батальонах, которые уже прошли подготовку», — рассказал Муженко.

По его словам, натовские стандарты внедрены в подразделения механизированных и десантных войск, а также в части спецназначения. При этом инструкторы НАТО меняют свои стандарты с учетом боевого опыта ВСУ.

«За основу берутся стандарты НАТО, которые адаптируются к нашим условиям с учетом приобретенного нами опыта проведения боевых действий. Кстати, военнослужащие стран НАТО уже вносят изменения и коррективы в свои стандарты с учетом нашего опыта. То есть у нас не просто слепое копирование, а творческий подход к отработке соответствующих стандартов с учетом приобретенного боевого опыта», — добавил Муженко.

Также начальник генерального штаба Украины проинформировал, что уже в октябре посетит США, где примет участие в работе объединенного комитета начальников штабов и конференции по безопасности стран НАТО и партнеров.

Кроме того, политолог, эксперт-международник Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля считает, что американцы боятся, что их оружие, в случае его предоставления Украине, может попасть к террористическим группировкам.

«От диверсии никто не застрахован. И американцы это понимают. Но они очень сильно боятся, что их оружие в случае его предоставления Украине может попасть к террористическим группировкам по различным каналам. Они, в том числе, боятся за свои технологии, что оружие может попасть к вражеским разработчикам. Это гораздо более значимый фактор в вопросе поставок вооружений, чем-то, что где-то происходит пожар или ЧП», — сказал Воля в комментарии ГолосUA.

При этом директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский отметил, что Украине предстоит провести еще много реформ, чтобы соответствовать критериям для членства в НАТО.

«Все эти положения изложены в Вашингтонском документе 1999 года, где говорится о процессе предоставления стране членства в НАТО, изложена вся бюрократическая процедура. Там четко говорится о том, что этот план определяется самим кандидатом. Есть четкие требования — верховенство права, рыночная экономика и демократия. Плюс требования по совместимости вооруженных сил и вкладу в обороноспособность Альянса. То есть если по военному вопросу мы уже вышли на уровень НАТО, по всем остальным — мы в пути: у нас «относительно рыночная» экономика, у нас «относительное» верховенство права, «никакая» система правозащиты и правосудия. Вот они — направления реформ. По военной совместимости, например, Венгрия и Румыния еще не вышли на 100%, но они члены НАТО и делают это постепенно, в меру своих возможностей», — сказал Сунгуровский в интервью изданию «Сегодня».

Тем не менее, будущих украинских солдат продолжают кормить заплесневевшими продуктами. Соответствующие фотографии внедрения натовских стандартов 30 сентября выложил в Facebook один из курсантов Института военно-морских сил Украины Donald Lee.

«Говорят про какие-то стандарты НАТО, но отношение к нам, будущим офицерам ВМС, как к ничтожеству, как к рабам. Я и мои товарищи посещали страны НАТО и мы видели, какое там отношение к курсантам — будущим командирам… Третий год мы пытаемся что-то поменять, но не выходит, система на месте, а люди всё так же едят отбросы… Неужели так сложно иногда класть больше сахара, а не давать чай? Делать нормальные томатные пасты, а не, простите, черти что коричневого цвета, при этом яростно доказывая, что это томатная паста… У меня собака и кошка лучше едят. Сыр с плесенью, хлеб, каша как свиньям, лично я такие отбросы в 21 веке есть не собираюсь, как и многие мои товарищи», — написал курсант.

Напомним, ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что решение США о предоставлении ВСУ летального оружия не будет зависеть от взрывов на складе боеприпасов в Винницкой области.

«Мы не знаем всех обстоятельств. Многие заинтересованы во взрывах, но также существует вероятность, что это был несчастный случай. Думаю, что решение США о предоставлении (Украине) оружия будет приниматься исходя из целей США в этом вопросе», — сказал Волкер.

Как сообщалось, в сентябре во время пребывания с рабочим визитом в Нью-Йорке президент Украины Петр Порошенко заявил, что Сенат США одобрил проект «Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности-2018». В документе указано, что Украина может получить от США 500 млн долл. финансовой поддержки на оборону, а также летальное оружие. В июле издание The Wall Street Journal написало, что у США есть план поставок Украине оборонительного вооружения. В частности, речь идет о передаче противотанковых ракетных комплексов Javelin, средств противовоздушной обороны и прочего.