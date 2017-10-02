Санкт-Петербург, 2 октября, 2017, 14:41 — ИА Регнум. В минувшую субботу, 30 сентября, как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге вручали премии World Travel Awards. Главную «статуэтку» сам же Петербург и получил — он уже в третий раз был признан «лучшим европейским направлением». Организаторы премии особенно выделили безопасность, качество инфраструктуры и хорошую гостиничную сеть Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристические автобусы в центре Петербурга

Победителей премии выбирают в два этапа. Сначала все желающие принимают участие в онлайн-голосовании. На втором этапе окончательный выбор делает экспертное жюри. Петербургские чиновники, в лице губернатора Георгия Полтавченко и главы комитета по развитию туризма Андрея Мушкарева, говорили о том, что премия World Travel Awards — очень престижная, и что Петербург получил ее вполне заслуженно.

«Туризм — это великолепное средство коммуникации между странами и народами. Благодаря этой сфере наш мир становится намного ярче и добрее. Мы считаем, что это заслуженная награда потенциала северной столицы», — сказал губернатор на церемонии награждения.

А вот участники туристического рынка не склонны преувеличивать значимость таких премий. Никто из опрошенных ИА REGNUM представителей туриндустрии ничего не слышал о World Travel Awards до того, как Петербург выиграл эту премию. И дело не в том, что эта организация малозначительна. Просто вручение каких бы то ни было премий в этой сфере имеет, в лучшем случае, лишь косвенный эффект.

«За вручением таких премий стоит скорее статистика, чем реальность. Это как с госзаказом: правильно оформил документы — получил деньги. В случае с премиями правильная подготовка и подача материалов способствуют получению наград», — отметила в разговоре с корреспондентом агентства глава «Балтик Трэвел Компани» Людмила Кудрявцева.

Российским туристам, как и, например, китайским (которые уже составляют четверть всего турпотока в город на Неве) нет никакого дела до вручения таких премий, соглашается коммерческий директор «Весттрэвел» Сергей Хохлов. В то же время получение премий (и упоминания о них в рекламе города) может оказывать определенный информационный эффект на потенциальных западных туристов. К городу будет привлечено дополнительное внимание, что само по себе может и не привести к росту туристического потока, но и вредным тоже не будет, отметил Хохлов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

В комитете по развитию туризму тоже отмечают особую роль именно информационного эффекта. «В Петербурге [на церемонии вручения премии] собрались представители туристического сообщества, люди, которые формируют туристские потоки и те направления, в которые нужно ехать, а также ведущие СМИ. Для города — это именно тот толчок, который необходимо активнее развивать в продвижении и поддержке бренда Санкт-Петербурга в мире», — отметил по итогам церемонии глава комитета Андрей Мушкарев.

Участники рынка соглашаются с тем, что с пиар-сопровождением туризма, в диапазоне от открытия городских представительств в разных частях света до получения премий, в Петербурге всё обстоит более-менее неплохо. Остаются другие вопросы, и не все они подвластны местным властям.

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Плюсами города являются его богатейшая культура и история, загадочный образ России, сравнительно низкие, по западным меркам, цены. В числе проблем — сложности в получении российских виз, почти полное отсутствие туристически привлекательных мероприятий за пределами очень короткого летнего сезона, незначительное количество бюджетных авиабилетов, недостаточное количество гостиничных номеров эконом-класса. Но от пиар-усилий в ожидании решения реальных проблем хуже не будет.

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Как сообщалоИА REGNUM, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко считает необходимым как минимум вдвое — до 15 млн человек — увеличить количество иностранных туристов, прибывающих в Петербург. Туризм объявлен одним из приоритетных направлений городской экономики.

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Напомним, в середине сентября на Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) в китайском городе Чэнду принято решение, что следующее подобное мероприятие состоится в 2019 году в Санкт-Петербурге. Проведение Генассамблеи UNWTO в Петербурге позволит привлечь мировых экспертов к разработке механизмов реализации задач по дальнейшему развитию Российской Федерации и ее субъектов как мирового туристского центра, считают в Смольном.