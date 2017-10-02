Харбин, Китай, 2 октября, 2017, 14:12 — ИА Регнум. Дорожная полиция китайской провинции Хэйлунцзян сообщила о необычном происшествии с дорогостоящим Rolls-Royce Phantom. Автомобиль, стоимость которого составляет около $750 тыс., провалился под землю на одной из оживленных улиц Харбина.

News.qq.com Rolls-Royce Phantom

По словам очевидцев, водитель дорогостоящего седана не пострадал и смог самостоятельно выбраться из автомобиля. Rolls-Royce Phantom провалился в трехметровую воронку, образовавшуюся в результате подмыва почвы, пишет «Сина синьвэнь».

Прибывшие к месту ЧП сотрудники правоохранительных органов оформили ДТП, после чего автомобиль был извлечен из воронки с помощью крана.

По словам водителя, дорогостоящий седан обошелся ему в 5 млн юаней. Кто возместит владельцу ремонт пока неизвестно. Водитель автомобиля намерен добиваться компенсации от администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Ханты-Мансийске под асфальт на проезжей части провалилась иномарка. ЧП произошло на улице Энгельса. Полиция зафиксировала провал кроссовера Toyota RAV-4.