Москва, 2 октября, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Визит короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда в Москву состоится 5 октября 2017 года, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков 2 октября, пишет «Российская газета».

Салман ибн Абдул-Азиза Аль Сауд

«Мы ждем короля с визитом 5 октября», — сказал Ушаков

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что визит короля Саудовской Аравии в Россию состоится в первой декаде октября.

Песков отметил, что Москва рассчитывает на новый импульс в развитии отношений.

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал предстоящий визит историческим событием, который показывает масштабность отношений двух стран.