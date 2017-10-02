Калуга, 2 октября, 2017, 14:08 — ИА Регнум. Сегодня, 2 октября завод «Калугаприбор» отметил 60-летие. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, предприятие было создано в 1957 году, как завод пирометрических приборов, но уже спустя три года на предприятии был налажен выпуск аппаратуры связи и защиты информации.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Глава Калуги Александр Иванов во время посещения завода «Калугаприбор»

В настоящее время АО «Калугаприбор» производит современную радиоэлектронную аппаратуру и средства телекоммуникаций, проводит работы в области защиты информации и противодействия иностранным техническим разведкам. Основными потребителями выпускаемой продукции являются министерства и ведомства, обеспечивающие безопасность Российской Федерации

Фото пресс-службы городской думы Калуги Вручение Почетных грамот

Поздравил заводчан с юбилеем глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

«Предприятие имеет богатое историческое прошлое, которое неразрывно связано с историей нашей страны, — отметил Александр Иванов, — Завод стал одним из градообразующих для Калуги, работники «Калугаприбора» внесли огромный вклад в развитие нашего города. Для завода велось строительство не только производственных корпусов, лабораторий, промышленной инфраструктуры, но и социальных объектов: общежитий, детских садов, пионерских лагерей и профессионально-технических училищ».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля 1983 года завод «Калугаприбор» был награждён орденом Трудового Красного Знамени и сегодня завод по-прежнему играет важную роль в деле укрепления обороноспособности и безопасности нашей страны.

«Калужане высоко ценят трудовые достижения работников «Калугаприбора», — подчеркнул Александр Иванов, — Возглавлявший завод на протяжении 26 лет Рудольф Яковлевич Крылов в апреле 2017 года решением городской думы был занесён в Книгу Почёта города Калуги. В июне 2017 года городская дума обратилась к губернатору Калужской области с ходатайством о присвоении АО «Калугаприбор» звания «Трудовая слава Калужской области». В результате 14 сентября предприятию было присвоенное звание «Трудовая слава Калужской области» за особый вклад в развитие экономического, социального, промышленного потенциала Калужской области и укрепление оборонного могущества России. Сегодня я хочу выразить благодарность всем работникам и ветеранам предприятия за многолетний добросовестный труд и огромный вклад в социально-экономическое развитие и благоустройства нашего города».

Работникам завода были вручены Почётные грамоты.