Лас-Вегас, США, 2 октября, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Житель США по имени Стивен Пэддок причастен к стрельбе в Лас-Вегасе, в результате которой погибли более 50 человек. Об этом, как передает Sputnik, сообщили в полиции.

Geoffrey Fairchild Стрельба

«Стрельбу в Лас-Вегасе, жертвами которой стали более 50 человек, устроил местный житель по имени Стивен Пэддок», — передает агентство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Лас-Вегасе возле гостиничного развлекательного комплекса Mandalay Bay Casino произошла стрельба. Первые выстрелы прозвучали во время фестиваля кантри-музыки Route 91.

По последним данным, в результате ЧП погибли более 50 человек. Мужчина, открывший стрельбу, был убит ответным огнем полицейских.

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