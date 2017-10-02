Мадрид, 2 октября, 2017, 13:56 — ИА Регнум. Референдум в Каталонии не может быть рассмотрен как антиевропейское голосование, если знать, что каталонцы хотят независимости от Испании, но хотят остаться в ЕС. Об этом сегодня, 2 октября, пишет обозреватель газеты Il Giornale Марчелло Фоа. Журналист считает, что реакция Мадрида на референдум является неприемлемой и явно контрпродуктивной. Фотографии и видео из Барселоны не требуют сложных интерпретаций. Сотни беззащитных гражданских лиц, молодых девушек, женщин и даже пожилых людей, которые мирно требуют осуществлять свое демократическое право, но их отталкивают полицейские, одетые в черное, в спецснаряжении, с насилием и несоразмерностью силы авторитарного правления.

Xavier Rondón Medina Флаги Каталонии

«Эти агенты били и стреляли резиновыми пулями не в антиглобалистов «Черного блока», а в обычных граждан, которые протестуют безоружными», — возмущен журналист.

Фоа пишет, что каталонцы сегодня предстают перед миром как невинные люди, которые претерпевают неприемлемое злоупотребление властью со стороны центрального правительства, такого слабого, чтобы прибегнуть к крайнему и неприемлемому инструменту — к силе.

«Сегодня каталонцы — Ганди. А Испания является угнетателем. Они выиграли, Мадрид проиграл».

По мнению автора статьи, история с Каталонией приобретает благородство и известность, которых до недавнего времени не было. Никто не может предсказать окончательный исход битвы, но испанскому правительству будет очень трудно сохранить статус-кво и делать вид, что ничего не случилось.

Европейский Союз, как отмечается в статье, тоже проиграл, потому что драматические события в Барселоне показывают, что принцип самоопределения, так часто упоминаемый в условиях глобального кризиса, не стоит на первом месте в цивилизованной и прогрессивной Европе. Сегодня Мадрид и вместе с ним ЕС отрицают самое важное — право народного суверенитета, демонстрируя еще раз, что правила — в этой Испании и в этой Европе — устанавливаются сверху и должны преобладать над волей низов. В настоящей демократии этого не должно происходить.

«Это катастрофа для правительства Рахоя и Брюсселя, в душе мы сегодня кричим: мы все каталонцы!» — подводит итоги обозреватель.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, голосование по вопросу отделения Каталонии от Испании прошло 1 октября 2017 года. Референдум, на котором жителям региона предлагалось проголосовать «за» или «против» создания Республики Каталония, объявлен официальным Мадридом незаконным, в связи с чем в регион были отправлены подразделения полиции и гвардии.

В результате вспыхнувших столкновений между митингующими и полицией ранения получили более 300 человек.