Станица Ищёрская, Чечня, 2 октября, 2017, 13:52 — ИА Регнум. Церемония захоронения останков солдат, погибших во время Великой Отечественной войны на территории Чечни, прошла 1 октября, в станице Ищерская Наурского района. С воинскими почестями земле были преданы останки 86 бойцов Красной армии.

Экипаж т-26 лейтенанта С.М. Федорова перед боем

Среди захороненных в братской могиле военнослужащих 14 уроженцев Армении, которые погибли в 1942 году во время боев в Наурском, Надтеречном и Шелковском районах. В церемонии участвовал чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Тоганян, сообщили ИА REGNUM в посольстве Армении в России.

Останки красноармейцев были найдены в 2016 и 2017 годах при ведении поисковых работ в рамках межрегиональной «Вахты Памяти». Имена 14 красноармейцев из Армении установлены. Посольство Армении в России опубликовало имена соотечественников, захороненных в братской могиле: М. Абрамян, Шайназар Алексанян, Амбарцум Алиханян, Саркис Арутюнян, Сандро Аспрян, Агаджян Галстян, Александр Гукасян, Спиридон Гукасян, Гнуни Есаян, Гукас Каграманян, Егиш Карапетян, Агабек Маркарян, Грант Мурадян, Айказ Оганесян. В память о них в месте массового захоронения в чеченской станице была открыта стела.

По словам председателя Чеченского регионального отделения Российского военно-исторического общества Абдула Алаудинова, в составе 9-ой армии под командованием Героя Советского Союза Константина Каротеева защищали Грозный и положили свои жизни многие тысячи солдат, в том числе представители Армении, Грузии, горских народов Северного Кавказа, казаки. За время существования организации были найдены и преданы земле останки более 250 воинов-красноармейцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в станице Ищерской Наурского района прошла церемония захоронения останков 82 безымянных бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Ранее здесь же были преданы земле останки еще 75 солдат и офицеров. В 2015 году в Надтеречном районе были найдены и похоронены 39 красноармейцев.

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