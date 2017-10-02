Донецк, 2 октября, 2017, 13:50 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 1 октября, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии 11 раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 35 раз, сообщают 2 октября пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Техника ВСУ

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили 11 раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Фрунзе, Красный Яр, Михайловка, Калиновка, Желобок, Желтое, Сокольники.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы АГС, оружие БМП, стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР украинские силовики нарушили режим тишины 35 раз. Под огнем оказались 17 населенных пунктов.

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Украинские силовики обстрелами повредили три здания в поселке Трудовские.

По данным Украины, один военнослужащий ВСУ погиб. «Штаб АТО» зафиксировал 14 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Новотроицкого, Гнутово.

На Донецком и Луганском направлении «штаб АТО» зафиксировал обстрелы украинских позиций возле Авдеевки, Зайцево, Крымского.

Напомним, в 2014 и 2015 году Украина и ДНР и ЛНР дважды заключали Минские соглашения о мирном урегулировании конфликта. Также договор подписали представители России и ОБСЕ. Тем не менее Киев продолжает нарушать Минские договоренности, стягивая к линии столкновения военную технику и войска.