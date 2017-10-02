Астрахань, 2 октября, 2017, 13:35 — ИА Регнум. В Астрахани проблема с незаконным катанием на лошадях не теряет своей актуальности, а решения пока не найдено. Этот вопрос в очередной раз был поднят на последнем заседании городской думы.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM На конюшне

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Как отметил в своём докладе начальник УМВД России по городу Астрахани Алексей Веселовский, рейды и административные штрафы за осуществление незаконной предпринимательской деятельности особых результатов не дали. За летний сезон было выписано всего пять протоколов, сообщается в эфире «ГТРК Лотос Астрахань».

Что касается подростков с лошадьми в центре города, то и здесь у полиции полномочий немного.

«Здесь нарушение непосредственно закона Астраханской области: выгул, выпас соответственно и нарушение ветеринарных правил. Сотрудники полиции не в компетенции составлять административные протоколы именно по данным составам», — уточнил Веселовский.

Глава правоохранительного ведомства предложил внести соответствующие изменения в закон Астраханской области, а также наделить сотрудников полиции полномочиями по составлению протоколов данной категории. Однако есть и более кардинальные меры, по мнению начальника УМВД, которые позволят изменить ситуацию. Речь идёт об изъятии лошадей у недобросовестных предпринимателей.

«Уже есть договоренность с кадетским казачьим корпусом, который предоставит место для животных. Только так можно будет найти настоящих хозяев лошадей и применить реальную меру наказания», — считают в полиции.

Глава города призвала депутатов обратить на эту проблему пристальное внимание, чтобы на ближайшем заседании комитета по городскому хозяйству подойти к её решению более детально.

Как сообщало ИА REGNUM, на лошадей, которые пасутся в непосредственной близости от детских площадок, а также загрязняют центр города, жители Астрахани пожаловались в мэрию еще в середине лета. Многочисленные посты возмущенных горожан появились и в соцсетях.

В августе местные депутаты собрались на заседание, на котором и обсудили злободневный вопрос незаконного оказания развлекательных услуг на набережных центральной части города. В числе возможных мер мэр Астрахани Алёна Губанова предложила ужесточить административное наказание.