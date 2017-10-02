Тбилиси, 2 октября, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Совокупный внешний долг Грузии по состоянию на 30 июня 2017 года составил $16,4 млрд, или 113,1% объема ВВП за последние четыре квартала.

100 Грузинских лари

По информации Национального банка Грузии, совокупный внешний долг страны включает в себя государственный внешний долг (долг правительственного сектора, государственных предприятий и Национального банка) и внешний долг частного сектора.

Во втором квартале текущего года совокупный внешний долг Грузии вырос на $617 млн, в том числе, за счет операционных изменений увеличился на $385,1 млн, на счет изменений курса валют — на $208,6 млн, а за счет изменения цен и других изменений — соответственно на $4,6 и $18,8 млн.

Государственный внешний долг Грузии на 30 июня текущего года достиг $7 млрд, или 48% ВВП, из которых $5 млрд составляет внешний долг правительственного сектора, $244,6 млн — обязательства Национального банка, $835,8 млн — облигации госпредприятий и $885,2 млн — займы государственных предприятий.

Внешний долг банковского сектора за этот же период составил $3,4 млрд, или 23,6% ВВП, внешний долг других секторов — $5,2 млрд, или 36% ВВП. Долги между компаниями достигли $2 млрд, или 17,4% ВВП.

Следует отметить, что в целом совокупный внешний долг Грузии имеет тенденцию к постоянному росту. Если на 30 июня 2007 года он составлял $4,6 млрд, спустя год вырос уже до $7,3 млрд, 30 июня 2009 года был на отметке $7,9 млрд, 30 июня следующего года достиг $9 млрд, а затем ежегодно увеличивался до 31 декабря 2012 года, когда достиг $13,3 млрд. После этого в течение трех кварталов отмечалась тенденция сокращения внешнего долга (31 марта 2013 года он составил $13,198 млрд, 30 июня того же года уменьшился до $13,111 млрд, 30 сентября 2013 год сократился до $13,009 млрд, 31 декабря 2013 года вырос до $13,296 млрд, 31 марта 2014 года уменьшился до $13,263 млрд, а затем вновь стал неуклонно расти.