Брюссель, 2 октября, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Европейская комиссия подтвердила 2 октября незаконность голосования по отделению Каталонии из состава Испании в правовых рамках страны, сообщает The Independent.

Флаг Каталонии на горе

Тем не менее голосование, в ходе которого произошло большое число столкновений протестующих с полицией и закрыты избирательные участки, было названо «внутренним делом».

«Это внутреннее дело Испании, которое должно разрешаться в соответствии с конституционным порядком Испании», — отметил официальный представитель исполнительного органа Евросоюза.

«Если бы референдум был организован в соответствии с конституцией Испании, это бы означало, что территория, вышедшая из состава страны, оказалась бы вне ЕС», — подчеркнул он, добавив, что помимо чисто юридических аспектов вопроса, «Комиссия считает, сейчас пора единства и стабильности, а не разлада и фрагментации».

Напомним, голосование об отделении от Испании прошло в Каталонии 1 октября в режиме большой напряженности из-за несогласия официального Мадрида с голосованием. В результате стычек с правоохранительными органами ранения получили более 300 человек.