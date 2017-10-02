Несбыточные грёзы Грузии – чем ответит Москва: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 2 октября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- За Абхазией и Южной Осетией: зачем депутаты Грузии отправились в Москву;
- «Русский след»: Facebook отчитается в Конгрессе США о «политической рекламе» из РФ;
- Итоги переписи уже ясны: доля русских в Белоруссии быстро сокращается;
- Большинство «за»: обнародованы предварительные результаты референдума в Каталонии;
- Открытое небо: миссия США и Дании проведет наблюдательный полет над Россией.