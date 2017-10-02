Красноярск, 2 октября, 2017, 13:25 — ИА Регнум. Новый спикер Законодательного собрания Красноярского края может быть избран уже 19 октября 2017 года на сессии краевого парламента. До этого момента исполнять обязанности председателя будет вице-спикер Алексей Клешко, сообщили ИА REGNUM в Заксобрании региона.

Бурмистров А.В. Sobranie.info И. о. спикера парламента Красноярского края Алексей Клешко

Сегодня, 2 октября, состоялось заседание совета Законодательного собрания края. На заседании выступил бессменный спикер краевого парламента Александр Усс, назначенный 29 сентября временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края. По его словам, одной из первоочередных задач, стоящих перед регионом, является принятие краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов.

«Надеюсь, что рассмотрение документа пройдет по-деловому, без популизма, с осознанием общей ответственности», — прокомментировал Усс.

По мнению политолога Алексея Новикова, у Алексея Клешко «есть все шансы стать спикером краевого парламента».

«Он, во-первых, обладает достаточно большим опытом работы в Заксобрании, а, во-вторых, абсолютно точно понимает публичность этой позиции. Точный ответ на вопрос, получится ли у Алексея Клешко утвердиться в данной позиции, зависит от того, насколько и в какой степени он сможет выстроить новые отношения внутри депутатского корпуса. Ведь должность спикера требует безупречного умения их выстраивать. Но, с другой стороны, ничто не позволяет нам предполагать, что Алексей Клешко этого делать не умеет. Поэтому, на мой взгляд, у него есть все шансы стать спикером краевого парламента», — отметил эксперт.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 27 сентября губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил о намерении уйти в отставку. Президент РФ Владимир Путин принял отставку Толоконского. 29 сентября врио губернатора края был назначен Александр Усс, являвшийся председателем Заксобрания региона с прошлого века, с 1998 года.

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Справка: Алексей Клешко родился 2 апреля 1970 года в городе Абакане. Согласно информации с сайта краевого парламента, имеет неоконченное высшее образование (Красноярский государственный университет, журналистика). С 2001 года по настоящее время — депутат Законодательного собрания Красноярского края. Является заместителем председателя краевого парламента.

Согласно сведениям о доходах, за 2016 года Клешко заработал 3 070 427,99 руб.

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