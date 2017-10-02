Киев, 2 октября, 2017, 13:14 — ИА Регнум. 22 млрд гривен ($830 млн) задолжали коммунальные предприятия Украины за газ, заявил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает 2 октября УНН.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Напомним, ранее в «Киевэнерго» сообщили, что только 52% домов в Киеве готовы к отопительному сезону 2017−2018 годов. При этом в столице Украины ожидают, что отопительный сезон придется начать раньше — в начале октября.

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Также в Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявили, что «Нафтогаз Украины» по-прежнему не заключил договоры на поставку газа с несколькими коммунальными предприятиями. Если договоры вовремя не будут подписаны, то отопительный сезон в некоторых регионах Украины будет отложен.

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Помимо этого, в Международном валютном фонде (МВФ) «настойчиво рекомендуют» Киеву начать повышение цен на газ, поскольку иначе Украина может не получить очередные транши. По мнению экспертов, повышение цен на газ на Украине, а также в Европе выгодно США — тогда они смогут продавать свой сжиженный газ, который на данный момент дороже европейского.