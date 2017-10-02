Мадрид, 2 октября, 2017, 13:08 — ИА Регнум. Испания может приостановить действие автономии Каталонии в случае объявления ее региональным парламентом своей независимости, сообщает Reuters.

Иван Юдинцев ИА REGNUM Испания, Каталония

С таким заявлением выступил 2 октября глава Министерства юстиции Испании Рафаэль Катала со ссылкой на 155 статью основного закона статьи.

«Есть статья 155. Мы задействуем полностью силу этого закона. Наша обязанность — решить проблему, и мы сделаем это, даже если определенных мер, которые могут оказаться болезненными», — отметил чиновник.

«Однако если кто-либо объявит о независимости, тогда нам придется сказать им, что они не могут это делать», — добавил он.

Напомним, голосование по вопросу отделения Каталонии от Испании прошло 1 октября 2017 года. Референдум, на котором жителям региона предлагается проголосовать «за» или «против» создание Республики Каталония, объявлен официальным Мадридом незаконным, в связи с чем в регион были отправлены подразделения полиции и гвардии.

В результате вспыхнувших столкновений между митингующими и полицией ранения получили более 300 человек.