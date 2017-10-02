Пекин, 2 октября, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Власти китайской провинции Цзянсу сообщили о вводе в эксплуатацию крупнейшей в мире прибрежной ветряной электростанции. Уникальный энергетический объект был построен в уезде Жудун в пригороде Наньтуна.

Ветряная электростанция

По данным китайской стороны, ветровая электростанция будет генерировать до 820 млн кВт/ч ежегодно. Сгенерированная мощность позволит сократить потребление угля на 270 тыс. тонн, что приведет к сокращению выброса углекислого газа на 500 тыс. тонн, пишет «Жэньминь жибао».

Строительство электростанции началось в апреле 2016 года. Все работы были выполнены китайской строительной корпорацией Huaneng Group. Стоимость проекта не разглашается.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, количество потребляемой электроэнергии в КНР продолжает неуклонно расти.