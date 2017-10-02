Москва, 2 октября, 2017, 12:56 — ИА Регнум. ФСБ России обнародовало видео задержания представителей террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавших осуществить теракты на территории Московского региона.

Задержание

На кадрах, которые есть в распоряжении телеканала РЕН ТВ, показан момент обыска в местах проживания задержанных. Молодые люди также дают признательные показания, что сами собирали взрывные устройства, которые планировали привести в действие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФСБ РФ задержали членов законспирированной ячейки международной террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным ведомства, задержанные собирались устроить теракты в местах массового скопления людей в транспорте.

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