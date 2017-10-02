Барнаул, 2 октября, 2017, 13:01 — ИА Регнум. Два года условно получили шестеро жителей Алтайского края за незаконную организацию и проведение азартных игр, сообщает 2 октября пресс-служба Следственного комитета России по Алтайскому краю.

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Согласно сообщению, преступной деятельностью группировки руководила 35-летняя жительница Новоалтайска, которой помогали ее знакомые — двое мужчин и трое женщин. Преступники организовали азартные игры в январе 2016 года в Железнодорожном районе Барнаула.

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Отмечается, что в качестве помещения нарушители выбрали арендуемый ими двухэтажный коттедж, где ими были размещены 18 игровых автоматов. В течение трех месяцев преступная группировка проводила незаконные азартные игры.

После задержания в марте 2016 года игровое оборудование было изъято. Суд постановил назначить всем участникам преступной деятельности наказание в виде условного лишения свободы на срок от двух до 2,1 лет с выплатой штрафа.

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Напомним, в Алтайском крае открыта одна из четырех официальных игорных зон в России «Сибирская монета». Также в России действуют разрешенные игровые зоны в Калининградской области, Приморском крае и на границе Краснодарского края и Ростовской области.