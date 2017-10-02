Нью-Дели, 2 октября, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Двое детей стали 2 октября погибли, еще 12 человек получили ранения в результате перестрелки между индийскими и пакистанскими войсками в спорном штате Кашмир, заявили власти Индии, сообщает Agence France.

BenjaminNelan Перестрелка

Согласно заявлению полиции, обстрел начался со стороны Пакистана, его жертвами стали 10-летний мальчик и 15-летняя девочка. По словам официального представителя армии Индии, индийские военнослужащие открыли ответный огонь «после провокации и безразборного огня» со стороны Пакистана.

Напомним, штат Кашмир был разделен между Индией и Пакистаном с момент обретения бывший британской колонией независимости от Лондона. Как Нью-Дели, так и Исламабад предъявляют свои претензии за этот регион.