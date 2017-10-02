Ташкент, 2 октября, 2017, 12:51 — ИА Регнум. АО «Узбекистон темир йуллари» (Узбекские железные дороги, УЖД) совместно с национальной системой мониторинга транспортных средств UzGPS внедрили на базе одноименной платформы геоинформационную систему мониторинга и управления железнодорожным транспортом, сообщает пресс-служба УЖД.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник обнаружения

Технологии спутникового мониторинга разработаны с учетом удобств и максимальной безопасности пассажиров. Новые системы способны предотвратить аварийные ситуации благодаря автоматизации процесса мониторинга движения поездов и повысить уровень обслуживания пассажиров.

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«Наше взаимодействие с UzGPS началось в 2016 году в рамках успешно реализованного проекта диспетчеризации доставки питьевой воды в отдаленные регионы посредством мобильных автоцистерн», — рассказал директор ИКТ УЖД Умидулло Ибрагимов.

По его словам, после анализа возможности системы в компании решили применить аналогичную технологию мониторинга и на железнодорожном транспорте, при этом тестовые испытания показали полную эффективность.

«Система спутникового мониторинга подвижных объектов на железной дороге может стать также одним из элементов проекта «Безопасный город», — добавил Ибрагимов.

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Отмечается, что внедрение единой системы продолжаются не только на автотранспорте, принадлежащем УЖД, но и на железнодорожном транспорте по всей стране. Для удобства пассажиров на сайте также размещено онлайн-табло, благодаря которому люди могут ознакомиться не только с расписанием поездов, но и узнать его статус и расчетное время прибытия в режиме реального времени.