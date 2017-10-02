Свердловская область, 2 октября, 2017, 12:51 — ИА Регнум. В Свердловской области 53-летнюю жительницу села Патруши выселяют из квартиры маневренного фонда, в которую её поселили после того как у неё сгорел дом. При этом женщине, которая работает учителем химии в местной школе идти не куда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Люк Филдес. Голодные и бездомные (фрагмент). 1874

Сельская учительница обратилась в местное издание «Новый день», сообщив о своих проблемах. Выяснилось, что в 2016 году у неё сгорел дом, а до этого умер муж. Находясь в сложной жизненной ситуации, она обрадовалась тому, что ей помогли и представили квартиру. Однако глава администрации Патрушей Павел Новоселов заявил, что женщина должна была сдать документы на оформление социального найма, но не сделала этого. Теперь же по закону, она обязана освободить помещение, так как не имеет документов на внеочередное предоставление жилья. При этом женщина с 1998 года стоит в общей очереди на предоставление квартиры, сообщает «Новый день».

Как сообщало ИА REGNUM, другой жительнице города Невьянска Свердловской области пришлось долгое время проживать в собственном автомобиле или у хороших знакомых, так как она не могла получить жильё. При этом решение суда о внеочередном предоставлении жилья вступило в силу ещё в конце лета 2016 года. Прежний дом, в котором она проживала вместе с мужем, был признан аварийным.

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Однако городские власти не торопились предоставлять жильё, и в июле 2017 года женщина пошла на крайние меры — объявила голодовку. И только после того, как на проблему обратили внимание региональные власти, дело сдвинулось с мёртвой точки. Был объявлен аукцион, на котором администрация Невьянска закупила квартиру необходимой площади, далее перевела её в собственность городского округа и передала 29 сентября 2017 года положенную женщине квартиру по договору социального найма.

А вот история другого жителя Невьянска, который остался без жилья, так как родная мать (лишённая ранее родительских) прав не пускает сына в квартиру, ещё далека от разрешения. Он настаивает на пересмотре дела в областном суде в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Дело в том, что ему как ребёнку, оставшемуся без попечения родителей (он с 12 лет воспитывался в детдоме), положена квартира, причём раздельно с лицом ранее лишённым родительских прав. Но в администрации города ему и его матери была представлена одна квартира. При этом сам гражданин не намерен вести в дом к матери свою жену и ребёнка из-за сложных отношений.

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