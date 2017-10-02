Москва, 2 октября, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Котировки нефти снижаются четвёртый день кряду. Настораживает то, что 2 октября падение ускорилось: цена на баррель нефти сорта Brent опустилась к $56,30, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

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«C точки зрения технического анализа растущий тренд сломан, и штурм $60 за бочку черного золота может быть отложен на более поздний срок, — полагает эксперт. — Давление на нефтяные котировки оказало сообщение Reuters, согласно которому в сентябре добыча нефти ОПЕК выросла на 50 тыс. баррелей в сутки».

Это объясняется ростом производства в Ливии и увеличением экспорта Ираком. На этом фоне уровень выполнения соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи снизился до 86% с 89%. Если данные будут официально подтверждены ОПЕК, то это будет свидетельствовать о снижении дисциплины в картеле, что негативно скажется на ценах на нефть.

«Мировые рынки тревожатся по поводу итогов референдума в Каталонии. Это привело к волне укрепления доллара на мировых рынках и снижению рисковых активов, в том числе товарных. Впрочем, поводов для паники нет», — считает Ткачук.

По его мнению, текущие $56 за баррель по меркам последних лет являются высоким уровнем. С этой точки зрения поводов для тревоги нет. Не стоит забывать, что в период с августа по сентябрь нефть выросла на 30%, так что текущий откат вниз на 6% можно считать локальным снижением.

«Уровень добычи нефти в России в сентябре снизился на 1,7%, до 10,9 млрд баррелей в сутки, но в историческом ракурсе это высокие цифры», — отметил эксперт.

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