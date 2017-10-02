Варшава, 2 октября, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Министерство обороны Польши проверяет информацию Украины о том, что Россия якобы не вывела часть войск с территории Белоруссии после завершения военных учений «Запад — 2017», передает Радио Польша со ссылкой на главу ведомства Антони Мацеревича.

Mil.ru Российский солдат на учениях «Славянское братство-2017». Республика Беларусь

«Украинцы хорошо ориентируются в действиях России. Это связано как с той угрозой, которая там присутствует на данный момент ежедневно, так и с тем, что у обеих сторон развиты возможности взаимного мониторинга. Я бы относился к тому, что сообщает Украина, очень серьезно», — считает Мацеревич.

При этом министр добавил, что пока что не может ни подтвердить, ни опровергнуть предоставленную информацию.

Мацеревич пояснил, что в учениях приняло участие более 120 тыс. солдат, и выведение такого количества военных может занять значительный промежуток времени, поэтому стоит подождать примерно неделю, чтобы трезво оценить ситуацию.

Ранее глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал армии Виктор Муженко заявил, что Россия оставила часть своих войск в Белоруссии после проведения военных учений «Запад-2017». Не иначе, Россия готовит марш-бросок на Киев.

«У нас есть информация, что они отозвали лишь несколько подразделений из объявленных 12,5 тыс. военнослужащих, из которых 3 тыс. были русскими, но их было значительно больше», — заявил начальник Генштаба ВСУ.

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Стоит отметить, что за словами Муженко скрывается самая банальная ложь. Российские военнослужащие в количестве трёх тысяч человек действительно находились на территории Белоруссии в период учений «Запад-2017», но по окончанию маневров вернулись в места постоянной дислокации.

Это подтверждено всеми международными наблюдателями, а также самим президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Муженко же воспроизводит пропагандистские лозунги министра обороны Германии Урсулы фон де Ляйен, которая заявила, что в учениях «Запад-2017» будут принимать участие не заявленные 12,7 тыс. военнослужащих России и Белоруссии, а аж «100 тысяч российских солдат».

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Помимо Украины и Польши «обеспокоенность» учениями выразили Прибалтийские страны. Так, в Литве учения назвали главной геополитической угрозой 2017 года, а президент страны Даля Грибаускайте в конце августа заявила, что в связи с предстоящими учениями осенью в Балтийское море ожидается прибытие кораблей ВМС США.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что сначала учения «могут выглядеть как случайное происшествие, но потом это может вылиться в полномасштабную кризисную ситуацию в стране». По утверждениям латвийских политиков, на проходивших ранее под тем же названием учениях в 2013 и 2009 годах «отрабатывалось нападение на страны Прибалтики и Польшу».

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В итоге, учения прошли спокойно, все заявленные задачи были выполнены, и войска покинули территорию Белоруссии. В НАТО же, как и следовало ожидать, учения начали «анализировать».

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