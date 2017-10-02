Москва, 2 октября, 2017, 12:29 — ИА Регнум. На утренних торгах 2 октября рубль несколько отступил по отношению к доллару. Снижение курса рубля к закрытию пятницы составило 0,6%, заявила корреспонденту ИА REGNUM меститель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

«Главной политической новостью прошедших выходных стали итоги референдума в испанской автономии Каталонии. 90% каталонцев, пришедших на референдум, проголосовали за отделение региона от Испании и создание независимого государства. Любое усиление евроскептиков в любой части Европейского Союза и особенно еврозоны — негативный сигнал для евро», — отметила эксперт.

Тем не менее, в паре евро/доллар, несмотря на разгромные для сторонников единства Испании итоги референдума в Каталонии, обвала не произошло. При этом евро укрепляется к рублю, так же, как и доллар.

Для мировых валютных рынков главной новостью сейчас являются новости о будущих параметрах налоговой реформы в США, которая может привести к укреплению доллара.

«Что касается евро, то обвала единой европейской валюты не ожидается, так как от решения избирателей до реальной независимости Каталонии пройдет немало времени, а за это время власти Испании могут провести переговоры с непокорным регионом, предоставив ему максимально широкие права самоуправления», — полагает Мильчакова.

Это, по ее мнению, в среднесрочном аспекте может даже привести к укреплению евро к доллару, если только в Испании не начнутся беспорядки, забастовки и иные явления, способные негативно повлиять на ее экономику.

«Сегодня, 2 октября, рубль, скорее всего, будет торговаться в коридоре 57,5−59 рублей за доллар и 67−68,50 рубля за евро», — считает эксперт.

Напомним, 29 сентября рубль подорожал к доллару на 0,8% до 57,42 рубля за доллар. По отношению к евро рубль 2 октября утром тоже подешевел, но всего на 0,1% до 67,85 рубля за евро. В первой половине дня рубль продолжил уступать позиции доллару и евро. При этом пара «евро-доллар» опустилась на 0,62% в первой половине дня.

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