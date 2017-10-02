Вильнюс, 2 октября, 2017, 12:24 — ИА Регнум. В Литве сегодня, 2 октября, вступил в силу запрет трансляции сроком на шесть месяцев международной версии телеканала TVC, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Литовская государственная комиссия по радио и телевидению ввела санкцию против канала TVCi из-за передачи «Право знать» и выступления депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского, в котором литовские цензоры усмотрели «разжигание ненависти и призывы к насилию».

Цитата из м/ф «Ну, погоди». реж Вячеслав Котёночкин. 1969. СССР Волк и телевизор

Это уже не первый запрет литовских цензоров. С 2014 года в Литве поочерёдно вводили санкции против ретрансляции передач российских «Первого канала», НТВ, Рен-ТВ, канала «Россия».