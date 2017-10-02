Барнаул, 3 октября, 2017, 02:54 — ИА Регнум. «Безродных» усопших, тела которых остались невостребованными, хоронит государство. Затраты по оформлению необходимых документов, облачению тела, предоставлению гроба и перевозке умершего на кладбище с последующим погребением обходятся в скромную сумму, однако находятся желающие сэкономить и заработать и на ней. О черных сторонах похоронного бизнеса пишет редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Одна из заброшенных могил на кладбище в Барнауле

Минимум гарантированных государством услуг можно оптимизировать и сделать его еще минимальнее. У чиновников Ярославля это получилось: они смогли снизить расходы с 7 832 руб. до 5 562 руб.: областной бюджет отказался от своей части единовременной оплаты гарантированных похоронных услуг. В новый перечень услуг социальных похорон входит теперь гроб без обивки и механизированная копка могилы без подсыпки: стыдно, но бывает и хуже. В Фокино (Приморский край) неопознанные тела хоронят в братских могилах, завернутыми в полиэтилен, и такая практика продолжается уже более десяти лет.

«Дело в том, что справку, по которой государство выделяет деньги на похороны, может получить не только родственник. Сколько уже было таких случаев, когда человек приходит в морг, а тела родственника уже нет — агенты забрали. В частности, так у нас промышляет алтайская похоронная служба. На безродных много не заработаешь, но на поддержание штанов между заказами — хватает», — сообщил руководитель МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула» Виталий Иконников.

А бывает и по-другому, как, например, на кладбище в барнаульском пригороде Власиха.

«Хоронить всех безродных, усопших в Барнауле, здесь начали с 2005 года. Примерно 120 человек погибают в зимнее время. А всего за год осуществляем порядка 240−280 погребений. Более трех тысяч могил уже образовалось. За всеми ухаживаем: траву по несколько раз за лето выкашиваем, постоянно осуществляем подсыпку, убираем мусор. А по-другому как? Хоть и невостребованные, но они же людьми были! Раз при жизни достойного отношения не видели, так пусть хоть после смерти оно у них будет», — говорит заведующий кладбищем Владимир Каминский.

А что же сами люди, никому не нужные при жизни? Хотят ли они быть похоронены по-человечески — или им все равно, хоть в гробу, хоть в общей яме? Читайте в статье: «Закопайте меня, как человека»: последний путь безродного усопшего

Обратите также внимание на другие статьи Светланы Шаповаловой по острейшим социальным проблемам.