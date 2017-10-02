Заринск, Алтайский край, 2 октября, 2017, 12:27 — ИА Регнум. До конца 2017 года алтайский моногород Заринск может получить статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), обеспечивающий предприятиям льготы по уплате налога на имущество и прибыль, а также сокращение более чем в 3 раза объема страховых взносов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве экономического развития Алтайского края, соответствующая заявка уже одобрена комиссией Минэкономразвития России, но окончательное решение о создании ТОСЭР принимает премьер-министр Дмитрий Медведев.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай

Напомним, механизм ТОСЭР призван существенным образом повысить инвестиционную привлекательность моногорода, способствовать созданию новых рабочих мест, а также наполнению городского бюджета. В Алтайском крае рассчитывают, что таких территорий в регионе будет порядка пяти. Для этого требовалось не только осуществить подготовку управляющих поспециальней программе, но и разработать инвестиционные проекты.

Заринск и Новоалтайск

Один из проектов, что уже вышел за рамки бумажной версии стал кожевенный завод. На его строительство в Заринске предприятие «Русская кожа Алтай» потратит около полутора миллиардов инвестиций. Также рассматривается вопрос создания в Заринске обувного и галантерейного производств и фабрики по изготовлению мягкой мебели.

Читайте также: Фонд развития моногородов предоставит 48 млн руб на развитие Заринска

По данным администрации Заринска, до конца 2017 года собственники планируют возвести основные производственные здания, а само открытие производства, на котором будет работать не менее 150 человек, будет открыто к концу 2018 года. К этому моменту необходимо подвести все необходимые коммуникации. В частности, известно, что в 3 квартале 2018 года должна завершится реконструкция автодороги на улице Промышленная.

«Учитывая, что одним из способов доставки персонала нового инвестиционного проекта предусматривается городской пассажирский транспорт, в проектной документации учтены технические решения по устройству автобусной остановки. После проведения мероприятий по реконструкции, включая устройство пешеходных тротуаров и установку остановочного павильона, на территории промышленной зоны города Заринска планируется организация движения городского пассажирского транспорта», — отметили в краевом минэкономразвития.

Там же пояснили, что согласно условиям муниципального контракта, работы первого этапа реконструкции (они включают в себя восстановление оси трассы, ремонт существующих железобетонных труб и колодцев, переустройство линии связи и освещения) будут выполнены до конца 2017 года. Финансирование объекта ведётся за счет средств краевого и городского бюджетов с привлечением субсидии Фонда развития моногородов. В рамках этого соглашения Алтайскому краю в 2017—2018 годах будет предоставлена субсидия в размере более 48 млн. рублей.

Помимо кожевенного завода, возможность реализации крупного инвестиционного проекта в Заринске рассматривает АО «Первая грузовая компания» (ПГК). В его рамках ПГК на железнодорожном пути ОАО «Алтай-Кокс» ввела в эксплуатацию участок текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов производственной мощностью до 3,6 тыс. вагонов в год. По словам заместителя генерального директора по техническому развитию-главного инженера ПГК Сергея Гончарова, инвестиции в открытие участка составили около 9 млн рублей.

В рамках реализации проекта уже проведен капитальный ремонт производственной зоны, связанный с установлением новых тупиковых упоров, проведением инженерных коммуникаций и другими работами. На открытой площадке уложены рельсовые пути, организованы места для хранения колесных пар и запасных частей, установлено современное технологическое оборудование.

Читайте также: «Моногорода имеют реальную возможность стать магнитом для инвестиций»

Разместить новые и расширить действующие производства в границах ТОСЭР планируют и в Новоалтайске. Интерес к участию в проекте там подтвердили 7 инвесторов. По их предварительным расчетам, положительный эффект от реализации заявленных проектов для краевого и местного бюджетов за период функционирования ТОСЭР превысит 1,4 млрд рублей.

Генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Илья Кривогов полагает, что у всех городов Алтайского края есть будущее, есть интересные инициативы.

«С точки зрения фонда кроме комплексного развития каждого из моногородов мы видим и отдельные проекты, которые хотели бы профинансировать. Поэтому у нас сегодня будет вполне предметный диалог по проектам не только в Заринске, но и в Новоалтайске и других моногородах Алтайского края», — констатировал Илья Кривогов в ходе своего июльского визита в Барнаул.

Алейск и Яровое

В Алейске, который является одной из главных зерноперерабатывающих площадок края, в рамках проекта ТОСЭР планируется создать предприятия по переработке сахарной свеклы. Производство этой культуры в регионе постоянно увеличивается, тогда, как со сбытом существуют проблемы.

В Яровом, градообразующим предприятием которого является ОАО «Алтайский химпром», тоже наблюдается некоторое оживление: на производственную площадку зашли новые инвесторы, выпускается продукция, востребованная нефтегазовой промышленностью.

«Это вселяет в нас оптимизм, что город будет развиваться, появятся новые рабочие места», — подчеркнул алтайский губернатор Александр Карлин.

В конце августа 2017 года управленческие команды Ярового и Алейска уже прошли обучение по программе управления проектами развития моногородов в Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Главная задача, которая ставится перед участниками управленческих групп — это найти пути ухода от монозависимости.

Урок

О том, насколько эта зависимость может быть губительной для экономики, Алтайский край знает на примере того же Заринска, где деятельность градообразующего предприятия ОАО «Алтай-кокс» — крупного производителя кокса и химической продукции — сильно зависит от конъюнктуры рынка.

«Производство кокса подвержено тем же ценовым колебаниям, что и металл. Еще в 2007—2008 годах для оптимизации затрат собственник предприятия создал вокруг «Алтай-кокса» не менее десяти небольших производств. Когда экономическая ситуация усугубилась, он, чтобы спасти основное производство, избавился от нескольких сопутствующих. Для нас это стало большим уроком», — подчеркнул недавно глава Алтайского края Александр Карлин.

Читайте также: Фонд развития моногородов предоставит 48 млн руб на развитие Заринска

Как уже сообщало ИА REGNUM, роль «проектного офиса» по реализации инвестиционных проектов в моногородах выполняет Фонд развития моногородов. В июле 2016 года между Алтайским краем и Фондом подписаны соглашения о сотрудничестве по развитию моногородов Заринск и Новоалтайск, что позволяет привлечь в регион средства для софинансирования до 95% затрат на необходимые для реализации инвестпроектов объекты инфраструктуры, а также предоставляют инвестору право на получение льготного займа в размере до 1 млрд рублей.

Соглашение о предоставлении субсидии на развитие инфраструктуры Заринска регион подписал в мае 2017 года. Согласно этому документу, Алтайскому краю на условиях софинансирования в 2017—2018 годах будет предоставлена субсидия в размере более 48 млн. рублей.

Важное направление совместной деятельности — обучение команд, управляющих проектами развития моногородов, лучшим практикам ведения бизнеса, благоустройства и создания инвестиционного климата. В настоящее время на базе двух ведущих образовательных учреждений — РАНХиГС и бизнес-школы «Сколково» завершено обучение команд городов Заринск, Новоалтайск, Яровое и Алейск. Команда р.п. Степное Озеро должна приступить к обучению в октябре.