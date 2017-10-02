Москва, 2 октября, 2017, 12:13 — ИА Регнум. Нефть завершила неделю ростом на 2% — четвертую неделю подряд, в сентябре нефть подорожала практически на 10%, а за последние три месяца на 20%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Gazprom.ru Нефтяная платформа. Россия

Поддержку котировкам оказывали данные о добросовестном исполнении членами ОПЕК глобального нефтяного пакта и прогнозы о большем, чем предполагалось росте мирового спроса на энергоресурсы.

«Дополнительным стимулом для роста послужил прошедший в Курдистане референдум о независимости, встретивший жесткую критику со стороны Ирака, Ирана и Турции, обещавшей перекрыть трубопровод через который непризнанная республика перекачивает около 500 тыс. баррелей нефти в сутки», — пояснил Мащенко.

По его мнению, против сырьевого рынка последние дни играют свежие расчеты, согласно которым общая добыча ОПЕК все же выросла на 50 тыс. баррелей в сутки до 32,86 млн баррелей, благодаря усилиям Ливии, не принимающей участие в соглашении, и увеличению активности Ираком, а также росту производства в США, где после некоторого перерыва, вновь выросло число буровых установок с 744 до 750 единиц.

«Все известные новости уже в цене и в отсутствии нового позитива, который по всей видимости ожидается не скоро, нефтяные котировки имеют все шансы на коррекцию с текущих $57,50 за баррель до уровня $55,70», — полагает эксперт.

Читайте также: Нефти нужны новые драйверы