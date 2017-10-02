Канада, 2 октября, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Двигатель самолета, выполнявшего 30 сентября рейс из Парижа в Лос-Анджелес, начал разваливаться в полете, сообщает Evening Standard.

Двигатель самолета

Согласно сообщению, во время полета пассажиры услышали громкий звук, после которого обшивка одного из двигателей начала разваливаться по кускам. В результате самолет Airbus 380 совершил вынужденную посадку в Гус-Бее в провинции Ньюфаундленд в Канаде.

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Инцидент произошел над Атлантическим океаном, в ходе происшествия никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. После экстренной посадки за пассажирами были высланы два самолета, которые отвезли их в конечную точку их маршрута — Лос-Анджелес.

Причина, по которой обшивка самолета стала разваливаться, устанавливается. Предварительная версия — самолет столкнулся с птицей.

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Напомним, ранее в Таджикистане самолет АН-28 с 25 пассажирами на борту совершил экстренную посадку, приземлившись в аэропорту Хорога. По предварительным данным, самолет сел в результате технической неполадки одного из двигателей.