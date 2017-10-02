Алма-Ата, Казахстан, 2 октября, 2017, 12:09 — ИА Регнум. В Казахстане на автозаправочных станциях (АЗС) Алма-Аты стоимость литра бензина марки АИ-92 подорожала до 151 тенге (25,68 рублей), сообщает 2 октября агентство «КазТАГ».

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По их данным, на АЗС Royal Petrol стоимость литра АИ-92 выросла со 147 тенге (25 рублей) до 150 тенге (25,51 рублей). Цена АИ-95 подорожала со 159 тенге за литр (27,04 рублей) до 164 тенге (27,89 рублей).

На заправочных станциях Helios цена за литр АИ-92 повысилась со 145 до 150 тенге, АИ-95 со 159 до 164 тенге за литр. На АЗС «Газпром нефть-Казахстан» цена за литр АИ-92 составляет 151 тенге, АИ-95 — 170 тенге.

Как сообщало ИА REGNUM, с середины сентября в пограничных с Россией регионах Казахстана наблюдается перебои топлива. Так, 22 сентября в Семее АИ-92 на заправках практически отсутствовал. При этом в Петропавловске, Астане и Караганде цена на марку поднялась до 150 тенге за литр.

Кроме того, первые две недели сентября на большинстве заправок Петропавловска бензин марки АИ-95 полностью отсутствовал. После того, как он появился, цена на бензин поднялась сразу на пять тенге.

Специалисты объясняют рост стоимость на бензин в республике тем, что поднялись цены российских поставщиков, доля которых в Казахстане около 60−70%.