Москва, 2 октября, 2017, 12:06 — ИА Регнум. Национальная валюта завершила предыдущую неделю нейтрально. В первые дни курс снизился до 58,5 рубля за доллар, но уже к концу сентября скорректировался и вернулся к уровню 57,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Один из факторов, оказывающих давление на котировки — дефицит валютной ликвидности ослабит хватку, — полагает эксперт. — Регуляторы приняли решение увеличить объемы предоставления валюты».

ЦБ РФ расширит лимит по свопам на 500 млн долларов до 1,5 млрд, а Минфин предоставит 1 млрд долларов. 2 октября будет проведен депозитный аукцион на 700 млн долларов.

«Дальше все будет зависеть от динамики американской валюты и нефтяных котировок. Если данные по инфляции, оказавшиеся хуже ожиданий, будет играть на стороне рубля, то продолжающаяся коррекция на сырьевом рынке — против», — пояснил Мащенко.

По его словам, все существующие новости уже заложены в цене и нового позитива придется подождать. ОПЕК будет обсуждать новые меры по стабилизации стоимости углеводородов только в начале 2018 года.

К примеру, налоговый период, в рамках которого экспортеры будут активно покупать рубли для уплаты сборов, произойдет только к концу октября, уточнил Мащенко.

«Российскую валюту в отсутствии неожиданных потрясений ожидает спокойное движение в диапазоне 57,4−58,5 за доллар и 67,9−69 за евро», — считает эксперт.

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