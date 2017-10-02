Ярославль, 2 октября, 2017, 12:03 — ИА Регнум. В Ярославле у пары чёрных лебедей, обитающих в Толгском монастыре, появилось потомство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в обители.

Фото Толгского монастыря Черные лебеди и их птенец

Пару чёрных лебедей в женский монастырь доставили из российского питомника в подарок к 700-летию монастыря.

Мама-лебедь снесла три яйца, но вылупился лишь один птенец. Сейчас гордый лебедь охраняет гнездо, которые птицы свили в цветнике у пруда. Пока пол птенца определить невозможно. Птенец питается травой, водорослями и кашкой, которую варят послушницы.

«Это первое потомства лебединой пары, которое появилось у нас в монастыре. Мы собираемся обратиться к специалистам в зоопарк, чтобы нас проконсультировали, как можно за ними ухаживать», — сказала корреспонденту ИА REGNUM монахиня Свято-Введенского Толгского женского монастыря Тихона.

Пока птенец с родителями плавает в пруду, но для них уже готовится теплое помещение на зиму.