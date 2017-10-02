Киев, 2 октября, 2017, 12:26 — ИА Регнум. На 1,8% уменьшился единый казначейский счет (ЕКС) Украины в течение сентября 2017 года, сообщает пресс-служба государственной казначейской службы Украины.

Torange.biz Украинская гривна

Согласно сообщению, к 1 октября 2017 года на казначейском счету Украины осталось 60,031 млрд гривен ($2,26 млрд), притом, что 1 сентября 2017 года на ЕКС Украины числилось 61,151 млрд гривен ($2,3 млрд). Таким образом, в течение сентября казначейский счет Украины уменьшился на 1,12 млрд гривен ($42 млн) или на 1,8%.

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Отмечается, что с начала 2017 года остаток средств на ЕКС Украины увеличился на 45,773 млрд гривен ($1,72 млрд) или в 4,2 раза.

Напомним, только в 2017 году Украина должна выплатить по долгам $2 млрд, а до 2019 года — еще $11 млрд. Как отмечают эксперты, при сохранении существующей тенденции в экономике страны к 2019 году для Украины может наступить дефолт.

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