Вашингтон, 2 октября, 2017, 11:56 — ИА Регнум. NASA опубликовало спутниковые снимки огромного айсберга, который образовался в результате раскола ледника Ларсена в июле 2017 года. Об этом сообщает NASA Earth Observatory.

Nasa Айсберг A-68 в июле 2017 года

Как говорится в сообщении, поскольку в июле в Антарктиде была полярная ночь, то приходилось изучать объект при помощи радаров и инфракрасных снимков. Поэтому первые детальные снимки были получены только в середине сентября.

Отмечается, что айсберг, получивший название А-68, долгое время находился на месте, после чего раскололся на две части. При этом крупный фрагмент A-68A примерно в 100 раз больше, чем относительно небольшой фрагмент A-68B.

Напомним, гигантский айсберг откололся от ледника Ларсен С в июле 2017 года. Его площадь составила более шести тыс. квадратных километров, что сопоставимо с площадью Эстонии.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре гигантский айсберг взял курс на север. Наблюдения показали, что льдина вышла в море Уэдделла — окраинное море атлантического сектора Южного океана у берегов Антарктиды.

В случае дальнейшего перемещения айсберг может достигнуть Атлантики, расколовшись ещё на несколько частей. В этом случае он будет представлять реальную угрозу судам, курсирующим в этой части океана.