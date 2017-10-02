Ахалкалаки, Грузия, 2 октября, 2017, 11:30 — ИА Регнум. Между властями Армении и Грузии, а также духовными лидерами, была достигнута предварительная договоренность об установке хачкара во дворе реставрируемой министерством культуры Грузии армянской церкви. Об этом сообщил сопредседатель незарегистрированной в Грузии партии «Вирк» Давид Рстакян, комментируя инцидент в джавахкском Гумбурдо, пишет news.am.

Jnews.ge Полицейский спецназ охраняет церковь в селе Гумбурдо

30 сентября жители армянонаселенного села Гумбурдо (груз. Кумурдо) в Джавахке (Грузия) хотели установить хачкар у перезахороненных останков предков во дворе Кафедрального собора X века, но полиция не пустила их во двор церкви. В результате столкновений между полицейскими и жителями села есть пострадавшие с обеих сторон, несколько человек задержаны, сообщает издание джавахских армян Jnews.

В село прибыл министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили и провёл переговоры с местными жителями. После этого задержанных жителей села отпустили, собравшиеся разошлись, а вопрос установления хачкара был отложен. Министерство внутренних дел Грузии распространило заявление в связи с событиями в селе Гумбурдо.

«В селе Гумбурдо Ахалкалакского района группа местных жителей совершили попытку проникнуть на территорию памятника культурного наследия. Церковь Х века, находящаяся на реставрации, охраняется службой безопасности министерства внутренних дел. Представители службы безопасности не дали гражданам проникнуть на территорию церкви, после чего группа местных жителей попытались проникнуть с применением силы. Они кидали камни в направлении прибывших на место происшествия полицейских, вследствие чего полицейские получили ранения. Были также повреждены несколько принадлежащих МВД автомобилей.

Исходя из создавшейся ситуации, в скором времени на место происшествия выехал министр внутренних дел Георгий Мгебришвили и встретился с населением села. В настоящий момент ситуация спокойная.

В связи со случившимся началось расследование по признакам 353-й статьи, 1-го пункта 187-й статьи, 2-го и 3-го пунктов 239-й статьи УК Грузии».

Летом 2016-го года начались реставрационные работы в церкви X века в селе Гумбурдо. Во время работ во дворе церкви были найдены человеческие останки, которые после требования жителей села были перезахоронены. Селяне уже много месяцев жалуются, что могилы их предков оскверняются во время проведения реставрации. В этой связи они хотят установить хачкар на месте перезахоронения, напоминает Jnews.