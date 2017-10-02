Ростов-на-Дону, 2 октября, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Не успели жители Ростова-на-Дону привыкнуть к новой сумме оплаты за проезд, как стало известно о скорой отмене одного из ключевых маршрутных такси. Автобусы малой вместимости №59, курсирующие с одного конца города в другой — из микрорайона Левенцовский до филиала Часового завода — планируется отменить с 10 октября. Об этом стало известно в сообществе «Ростовский городской транспорт» в социальной сети «ВКонтакте». Администраторы группы ссылаются на решение департамента транспорта города-миллионника.

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«Этого делать категорически нельзя. Во-первых, это единственный маршрут, по которому можно доехать с проспекта Стачки на 2-ой поселок Орджоникидзе. Во-вторых, с проспекта Стачки и днём не всегда нормально уедешь, что уж говорить о часах пик. В-третьих, это навредит большому количеству жителей Западного микрорайона», — считает автор петиции, которая будет направлено в ближайшее время в городскую администрацию.

По мнению подписавшихся под обращением пассажиров, этот маршрут можно подкорректировать. К примеру, пустить маршрутное такси по улице Текучева или Горького. Но отменять его категорически нельзя.

«Без этого маршрута жителям 2-го посёлка Орджоникидзе выбраться даже в центр города станет очень трудно, а в Западный микрорайон — тем более. Только с несколькими пересадками и, соответственно, с потерей времени и денег. А впереди зима и морозы», — отметил Роман В.

«Вместо того, чтобы думать о горожанах, нам снова усложняют жизнь. Так держать, уважаемые чиновники», — пожурила руководство города-миллионника Марина В.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, горожане и без того регулярно жалуются на нехватку общественного транспорта. Особую озабоченность отсутствие автобусов или маршрутных такси вызывает у жителей спальных районов Ростова-на-Дону. Здесь пассажиры вынуждены часами ждать транспорт.

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Стоит отметить, что 1 октября в автобусах и маршрутных такси при оплате за проезд наличными горожане выкладывают 24 рубля. Исключение только у держателей пластиковых транспортных карт, для которых проезд составляет 20 рублей. Стоит учесть, что безнал действует только в автобусах, да и то только в тех, в которых установлены валидаторы. Эксперты неоднократно отмечали, что нововведение особенно ударит по карману тех, кто вынужден добираться до работы или места учёбы с пересадкой.

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